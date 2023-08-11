大埔屋苑撬門 兩賊入鏡懵然

【本報訊】大埔有住宅單位於本周三險被爆竊，過程被鄰居門外的「天眼」拍下，鄰居其後在社交媒體發文，並上載多條懷疑竊賊犯案過程的短片，公開兩名形迹可疑男子的容貌。發文者同時呼籲其他市民，在家居門外安裝「天眼」，防止罪案發生。

據了解，事發於當日下午3時52分，兩名蓄短髮、孭背囊的男子，登上大埔逸雅苑一樓層，並在走廊位置徘徊，疑似選擇單位落手。期間，兩人不時在門外側耳傾聽屋內動靜，最後選擇網民對面的單位下手。他們分工仔細，其中一人不停在防煙門及目標單位來回把風，另一人則以工具爆開鐵閘，過程僅花約10分鐘。

鄰居通報 保安登樓嚇退 其後，有人再用工具企圖撬開單位木門，惟因懷疑遇上困難，遂走向防煙門向同黨求助。兩人「卡關」期間，發文者的母親察覺屋外傳來異響，在透過「天眼」洞悉事件後，隨即通知大廈保安員處理。一名保安員其後到達事發樓層，兩名形迹可疑男子在乍聞腳步聲後，慌忙匿藏在防煙門後方，並且透過玻璃窗監視保安員，其後被對方發現身影後，旋即拔足沿樓梯逃去。保安員見狀推門追截，並大聲喝斥兩人，影片至此結束。

據悉，該名懷疑竊賊逃脫後，保安員已就事件報案，惟執法人員趕至調查及兜截後，暫時未有任何發現。

樓主其後在片中留言，指出兩名懷疑竊賊利用防煙門作掩護，惟被其家門外「天眼」拍下犯案過程，揶揄該兩人「豬咁蠢」，並讚揚其精明媽媽及時通知保安員，而保安叔叔更是盡忠職守。