駐港總領事澄清 印傭收費架構不變

【本報訊】印尼政府早前推出印傭「零收費政策」，僱主須承擔原本印傭自付費用，引起關注。政府昨日表示，已與署理印尼駐香港總領事會面，惟對方在會上澄清，安排印傭來港工作的收費架構並無改變，並重申印尼人力仲介公會不代表印尼政府，有關印傭來港就業的事宜，應一如既往繼續由印尼政府與香港特區政府進行商討。有僱傭公會批評消息混亂，指正與當地仲介公司了解，暫未能證實港府消息最終會否還有變動。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，就印尼家庭傭工就業服務費用的議題，昨日已與署理印尼駐香港總領事會面，並向對方表明，印尼方面不應就輸出印傭的安排作出導致增加香港僱主負擔或降低印傭來港就業機會的調整，而任何變動應該一視同仁，不應針對香港。港府亦會繼續積極與其他地方商討，包括孟加拉和柬埔寨，以拓展本港外傭的來源地。

僱傭公會：仍存變動 香港僱傭公會主席陳東風表示，作為香港中介立場，當然歡迎以上消息，因可減少對本地傭工市場的影響，惟對於港府的最新說法，則正與當地仲介公司了解。他續說，有關調整收費的消息，起初是由印尼人力仲介公司傳出，至昨早該仲介公司又向其透露，負責制訂政策的印尼官員，將於本月20日來港與港府會面，繼續就印傭服務費用議題商討，故相信消息或仍存有變動。

陳東風