工地熱壓力差異極大 暑熱指數不切實際

倡參考濕球黑球指數 受熱散熱納評估範圍 勞工處《預防工作時中暑指引》推行近3個月，但成效備受質疑。有環保團體在全港多區建築工地外測量暑熱指數，發現不同地區的熱壓力數據存在極大差異。而現時《指引》僅參考京士柏氣象觀測站得出的數據，團體批評當局評估方法單一，未能反映全港各區地域差異，建議處方參考國際常用衡量勞工熱壓力的「濕球黑球指數」（WBGT），將人體受熱程度及散熱效應，納入考慮範圍，直接針對工友工作環境作出評估。

環保團體「綠色和平」於上月在3日內，於全港7個建築工地外測量濕球黑球指數。結果發現，在同一時段下各監測點的熱壓力平均差異達4.57，最高相差達8，反映各區暑熱狀況不同。環團指出，濕球黑球指數用於評估在特定環境中人體受熱程度及散熱效應，對比本港暑熱指數更注重戶外工作者所面對的日曬，更能準確反映戶外工作者的暑熱風險。

團體斥當局參考數據單一 在現時《指引》下，當局主要參考京士柏氣象觀測站數據評估暑熱指數。綠色和平項目主任伍漢林批評，當局參考數據單一，存在漏洞，《指引》設計亦「欠理據，難執行」，不能適切代表全港不同分區的暑熱狀況；他又形容在戶外工作的工友，於酷熱天氣下仍危機四伏。他要求當局盡快檢討《指引》，在明年酷暑來臨前，為在戶外勞動的工友們，準備最佳保障。

香港工人健康中心主席余德新指出，戶外工友工作時須直接承受日曬，惟暑熱指數並非針對工人實際工作環境而設，且較少考慮陽光因素，不是衡量他們工作時熱壓力的合適方法。此外，他又認為，當局訂立的黃、紅、黑3級暑熱警告門檻過高，其中截至上月底，本港一共發出47次黃色工作暑熱警告，惟紅色及黑色警告則未發出過，他擔心當局衡量勞工熱壓力的方式，或難以保障工友安全。他建議，當局應採用WBGT測量方式，為不同工地工友制訂針對性保障措施。