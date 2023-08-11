劏房濫收水費 房東罰2000元

【本報訊】一名房東因向其劏房租戶濫收水費，違反《水務設施規例》第47條，昨在西九龍裁判法院承認兩項控罪，分別罰款1,000元，即共被判處罰款2,000元。水務署在2022年12月接獲投訴，指有人向新界葵涌華星街一劏房租戶濫收水費。署方經調查及搜集證據後，向違反相關規例的人士提出檢控。

水務署一直針對濫收劏房租戶水費的非法行為，主動巡查及檢控，自首宗案件於2022年6月定罪以來，本案為第9宗定罪的同類案件，罰款金額介乎1,000元至5,000元。經修訂的《規例》第47條規定，供水帳戶的註冊用戶（通常為業主或房東）只可向其處所的佔用人（通常為租戶）收回繳交給水務署的水費。若註冊用戶向佔用人收取的費用超過此金額，即屬違法，最高可以被處罰款10,000元。

水務署表示，政府以跨部門及多管齊下的方式，致力打擊有關違法行為，除加強跨部門聯合巡查和優化獨立水錶申請外，亦加強宣傳教育，以增加向劏房租戶濫收水費的阻嚇力。

當局簡化裝獨立水錶程序 為協助業主在分間單位安裝獨立水錶，水務署推出計劃並簡化程序。為鼓勵業主參與計劃，水務署豁免在該計劃下每個獨立水錶的水費按金，亦會豁免提供水錶的費用。每個獨立水錶帳戶會有獨立水費單供繳交水費，以及每4個月首12立方米免費的用水量。

除業主可申請為其劏房安裝獨立水錶外，劏房租戶亦可直接向水務署提出有關要求。水務署接獲要求後會主動聯絡業主跟進，並按需要提供技術支援。