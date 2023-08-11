反外賣平台壟斷 競委會審視民意

【本報訊】本港逾九成外賣平台市場佔有率由兩大平台佔有，競爭事務委員會早前指「Foodpanda」及「Deliveroo戶戶送」與合作餐廳訂立的部分協議，可能違反《競爭條例》。兩大外賣平台承諾修訂條款，容許餐廳與新進或小型外賣平台合作、刪除價格限制條文，競委會指建議的承諾能釋除疑慮，擬接受承諾，早前諮詢公眾。競委會主席陳家殷昨稱，有關公眾諮詢完結，收到的意見多及廣泛，正陸續審視，會適時交代。

涉合謀定價 魚市場需交資料 陳家殷指出，國家市場監督管理總局早前向內地主要外賣平台作大額行政處罰，相信不同地方的商戶都意識到競爭條例。此外，跨部門早前聯合打擊香港仔魚類批發市場涉嫌「合謀定價」，陳指先後兩次行動中有收集文件及資料，亦有按條例權力發出通知書，要求涉嫌違反《競爭條例》人士提交資料，調查仍在進行中。他樂見事後魚市場價格有改善。

競委會早前指兩個平台共佔本港有關市場佔有率超過九成，近年至少有4個小型平台退出市場；而現存5個小型外賣平台各市佔率低於一成。競委會認為以建議承諾方式處理，能快速、具針對性並有效釋除疑慮，相信有助引入小型平台，增加競爭。

另外，競委會聯同香港大學經管學院，一連兩日舉辦競爭法執法機構與學術界高峰會，來自亞太區12個地區的執法機構高級官員及學術界參與。陳表示，目標是吸取區內競爭法執法機構經驗，善用學術界的專業知識，以及強化各執法機構間的聯繫，冀透過促進跨境交流及協作，加強在區內推動執法及協助制訂競爭政策的角色。

陳家殷