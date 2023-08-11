涉串謀612基金 國安處拘10人

勾結外力煽暴 籌款撐逃亡之徒 香港國家安全處昨拘捕10人，涉嫌違反《港區國安法》第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及煽動暴動。調查顯示，被捕人士涉嫌串謀「612人道支援基金」，接受不同海外組織的捐款，向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。據知，部分被捕人士為612基金前職員，亦有人是為示威者提供醫療援助的組織「國難忠醫」，或其協助成立其他後援團隊的成員，組織被指曾接受612基金資助。

國安處人員昨早於全港多區拘捕4男6女（26歲至43歲），並根據法庭手令搜查被捕人士的住所及辦公地方，檢走有關文件及電子通訊工具等。被捕人士現正扣留調查，行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。消息指，被捕人士為葉寶琳、蕭惠營、許謹穎、卓佳佳、黃芷欣、蔡蕊芝、李忠仁、郭鎮峰、李梓安及趙崇佳。

葉寶琳被押往書局搜證 其中葉寶琳為社運人士，以往一直有參與公眾集會及遊行；卓佳佳也一直活躍社運界，反對港府新界東北發展計劃。國安處人員下午押解葉寶琳到位於油麻地窩打老道一大廈的天主教書局搜證，至下午約5時45分，葉鎖上手銬被押離大廈，期間她展示「OK」手勢，人員檢走電腦等證物。

部分人隸屬「國難忠醫」 書局姓楊老闆指，葉在上址做兼職約兩個月，知道她曾為612基金工作，指她工作盡責，不會受今次事件影響，會繼續聘請她。

另據悉部分被捕人是組織「國難忠醫」，或其協助成立其他後援團隊成員。「國難忠醫」於2019年創立，聲稱是一個由多名註冊中醫及中醫學生等組成的Telegram義診平台，曾於Facebook呼籲「手足」「有啲咩事記得上嚟坐吓呀！」該組織於反修例風波期間，曾在示威現場向年輕人派發「救肺散」及「咽痛飲」的粉末包，聲稱行動前吞下可不受催淚彈煙影響。

在2019年反對修訂《逃犯條例》風波期間成立的「612人道支援基金」，為被捕示威者提供法律支援，而基金秘書處於2021年10月底公布解散。

國安處去年5月以涉嫌「勾結外國勢力罪」拘捕5名信託人，包括藝人何韻詩、前主教陳日君、大律師吳靄儀、學者許寶強及前議員何秀蘭，之後獲准保釋。

此外，上述5人連同該基金秘書兼社民連成員施城威，去年被控一項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，經審訊後，6人在西九龍裁判法院被判罪成，其中5人各罰款4,000元，施城威則被判罰2,500元。除施城威外，其餘5人均不服定罪，已向高等法院提出上訴。