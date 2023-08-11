電單車落斜翻側 鐵騎士送院

【本報訊】昨日清晨5時許，一名姓余（57歲）男子駕駛三輪電單車，沿港島南區淺水灣道21號屋苑小路落斜行駛。期間，電單車疑因閃避其他車輛失控翻側，余男倒地受傷，有其他駕駛人士見狀，隨即協助報案。救護員接報趕至，發現余男清醒，惟他頸部受傷，幸傷勢輕微，經敷治包紮後，再由救護車送院治理。