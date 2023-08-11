回廠九巴撼拖架 司機受傷

【本報訊】昨日凌晨近1時，一輛雙層九巴接載員工後，沿長沙灣荔寶路駛返車廠，惟當駛至近海麗邨對開懷疑失控，巴士撞向一輛違規停泊於雙黃線的貨櫃拖架車尾後，繼而衝前約60米始告停下。意外中九巴車頭損毀，車門飛脫，擋風玻璃碎裂，姓潘（54歲）車長扭傷頸部，清醒由救護車送院治理。至於捱撞貨櫃拖架毀爛，姓羅（47歲）男司機接獲通知到場了解，執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。

城巴十字路口撞貨車3傷 約6小時後，一輛118號線雙層城巴，沿長沙灣深旺道往荔枝角方向行駛，當駛至東京街西交界十字路口，車長因應交通燈號轉紅燈停下。未幾，交通燈號轉綠燈，車長開動巴士，詎料一輛貨車突然由東京街西往通州街方向駛出，兩車司機懷疑收掣不及，結果導致車頭互撼。意外中，兩車車頭均嚴重毀爛，其中貨車駕駛室金屬外殼扭曲，姓容（66歲）司機一度被困車內，需由趕至的消防員救出。至於城巴左邊車頭及車身損毀，姓李（49歲）車長頸部及手部受傷。

救護員接報趕至，發現兩車司機均清醒，替他們敷治包紮後，再由救護車把他們送院治理。巴士上一名乘客在意外中亦告受傷，幸傷勢輕微，在場接受敷治後毋須送院。執法人員經初步調查後，不排除有車輛趕燈尾釀成意外。