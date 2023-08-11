的士扣分制遏劏客 業界：一罪兩罰太辣

近期「黑的」濫收車資、拒載等違法手段嚇壞旅客，為改善的士服務質素，政府上月初刊憲立法引入的士司機違例扣分制，並預料可於刊憲9個月後，即最快明年4月起生效。有的士服務質素委員會成員支持，又建議政府高調執法，檢控屢犯不改的司機。業界重申，濫收車資行為不可容忍，但對扣分制取態有保留，擔心「一罪兩罰」會加重前線守法司機壓力。

有內地網紅近日拍片分享，指他們晚上在中環蘭桂坊打算坐的士前往銅鑼灣酒店，車費理應只需60元，惟截車4次，全部的士均無按咪錶收費，他們不滿首3位司機開價200元太貴，直至最後一位司機開價100元，只好屈就上車。該片段網上瘋傳掀起極大關注，有內地網民紛紛嘆指，來港坐的士同樣有不快體驗。

身兼的士服務質素委員會成員的前議員姚思榮說，本港作為國際都會，上述旅客不快事件，勢影響本港形象，但本港交通服務完備，相信不影響旅客來港意欲。他又指，的士服務一直為人詬病，拒載或濫收車資情況近年有上升趨勢，而「黑的」較多在蘭桂坊、深圳灣口岸和尖沙咀廣東道出現。他建議政府高調執法，檢控屢犯的的士司機，罰則亦要加強，相信引入扣分制能夠警惕業界。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強表示，除入境處和海關人員，旅客訪港最常接觸是的士司機，認同濫收車資行為不可容忍，認為政府要加強執法和提升罰則。不過，他對扣分制有保留，指現行道路交通條例對濫收車資行為已有監管，若引入扣分制屬於「一罪兩罰」，會加重前線守法司機壓力，認為修改現有法例，加重刑罰會較合適。

去年7590投訴 定罪405宗 翻查政府文件，的士去年日均客量71.1萬人次，相比疫情前2019年85.5萬人次，目前已恢復逾八成水平。同年內，與的士服務相關的投訴為7,590宗，惟定罪個案僅405宗。當局建議引入的士司機違例扣分制，並引入兩級制罰則等。若的士司機觸犯濫收車費、拒載等罪行將被扣分，兩年累計罰滿15分，將吊銷駕駛的士牌3至6個月。

政府同時擬引入的士車隊管理制度。目前本港的士牌照逾1.8萬個，由近9,000人持有。政府指礙於擁有權分散，的士服務規管工作更為困難，有必要引入新制度。惟工會擔心門檻過高，規定車隊需要至少100至300輛的士組成，業界未必有條件。