搗木屋毒品飯堂 再破工廈毒倉

【本報訊】觀塘區執法人員，於本周三展開代號「霜刃」及「雷霆2023」打擊毒品行動，主要針對觀塘區內的販毒集團，先突擊搜查觀塘公眾碼頭一間僭建木屋，在屋內檢獲約17.5克懷疑可卡因、約5克懷疑海洛英及一批懷疑毒品吸食工具，毒品市值約3萬元。行動中，一名姓顏（53歲）女子，涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；另外4名男子（48至67歲），則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕，所有被捕人士被帶走扣留調查。

觀塘共9人被捕 人員循線經深入調查後，進一步鎖定其他懷疑涉案人士，遂於昨日凌晨掩至觀塘開源道56號一幢工廈，突擊搜查兩個分租辦公室單位，在單位內檢獲3.11公斤懷疑海洛英、97.11克懷疑「冰」毒、33.87克懷疑可卡因及4,200支懷疑私煙，檢獲的毒品及香煙總市值約40萬元。單位內兩男兩女（38至56歲）涉嫌「販毒」被捕，其中一名姓楊（38歲）女子亦涉嫌「管有未完稅香煙」被捕，他們已被帶走扣查。

據了解，被捕人士包括販毒集團的骨幹成員，初步相信集團利用開源道的單位用作儲存及分銷毒品，有關毒品主要供應予區內吸毒者，包括部分在觀塘公眾碼頭的露宿者。