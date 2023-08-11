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街頭賣淫 元朗北姑就擒
【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，於本周三在元朗區內，展開打擊街頭賣淫及非法勞工活動。期間，人員在元朗安樂路，以涉嫌「唆使他人作出不道德行為」及「違反逗留條件」，拘捕一名姓何（37歲）內地女子。
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