大澳截快艇走私 檢板腦和牛魚翅

總值1800萬 海關早前根據情報分析，於本周二在大澳展開反走私行動，期間目睹多名形迹可疑男子、車輛及快艇在近海位置聚集，多人從車內搬運一箱箱以防水膠袋包裝的貨物，並利用滑梯滑送至快艇，待關員採取行動時，隨即棄貨登艇逃去。海關搜索該批男子無果，但在岸上扣查一輛貨車及4輛七人車，並且檢獲和牛、魚翅等總值1,800萬元的懷疑走私貨物。

拆馬路鐵欄助搬運 海關海域調查組聯同海域突擊及策略規劃組、情報科及有組織罪案調查科，早前根據調查及情報分析，懷疑大澳一帶有走私活動，遂於本周二部署埋伏行動。當日深夜約11時50分，關員發現數名男子於龍盛街近岸位置聚集，並且拆走馬路邊鐵欄，待一輛七人車駛至後，眾人與該車司機一起打開車尾門，合力從車內搬出多箱用防水膠袋包裹的貨物，再鋪置滑梯把貨物轉移至海上一艘沒有開啟航行燈的快艇。關員見時機成熟，隨即現身執法。

多人棄貨乘船逃遁 該批男子察覺東窗事發，隨即跳上快艇朝內地方向高速駛離。海關派出兩艘高速截擊艇展開追截，惟搜索大澳海面後，並未尋獲該艘快艇。與此同時，陸路行動隊伍搜查被棄下的七人車，並且鎖定附近一個停車場，再於該處發現另一輛中型貨車及3輛七人車，車上分別載有包上防水膠袋的貨物，相信與案件有關。

行動中，海關共檢獲97箱懷疑走私貨物，包括急凍和牛、乾魚翅和二手平板電腦等，估計市值約1,800萬元，並且扣查5輛涉案車輛。海關表示，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時展開針對性的反走私行動。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元和監禁7年。