羅湖擬實施「常旅客」 議員：硬件唔夠

【本報訊】通關後北上港人有增無減，當中最多人使用羅湖口岸過關，由1月8日至8月7日羅湖通關量達2,300萬人次。深圳市口岸辦主任王剛指出，羅湖口岸擬實施「常旅客」計劃，學生、商務人士、其他科技人員等特定人群，只要事先登記後過關將更便捷，惟暫未公布具體安排。立法會議員黃國表示，相關措施跟硬件有關，暫時未有條件實施，要待重建或改造口岸設施才能實行，即幾年後的新皇崗口岸或改造羅湖後才能應用。

王剛指，羅湖口岸通關量居首，其次是福田口岸的2,100萬人次，之後是深圳灣、西九龍、蓮塘、福田和文錦渡口岸，但他指羅湖口岸通關量增長不及其他口岸快，特別是蓮塘、福田和西九龍。由於羅湖口岸建成時間早，設施相對殘舊，當局準備改造口岸，提升通關設施和查驗條件。至於改造中的皇崗口岸在2026年投入使用，新大樓建成後會在「一地兩檢」基礎上實行「一次通關、一次查驗」方式，屆時本港落馬洲管制站可取消，香港將能按規劃在原管制站區域建設科技園區。

建議蓮塘口岸先採用 議員黃國在電台節目上就指，據他了解，政府將在河套區內的港深科技合作區中，應用登記資料及認證，可以通過的措施，屆時毋須處理過關手續。他認為此技術可行，希望將來可在各口岸採用。而蓮塘口岸或可先採用「合作查驗、一次放行」，類似澳門橫琴的模式，也就是使用一個證件，只須排一次隊、插一次卡便可通過，整個過程僅須10多秒。