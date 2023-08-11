文創碼頭塑迷你香港 恒常接駁巴便利到訪

啟德隔離設施丟空 促檢討作用 啟德郵輪碼頭的交通配套為人詬病，政府日前推行多項措施加強接駁。不過，有碼頭商戶關注相關措施只屬短期疏導，應付郵輪旅客需求，建議將免費接駁巴士恒常化，便利市民和遊客到訪，同時檢討碼頭定位，引入本地文創元素，將碼頭定位為「迷你香港」。

香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈表示，相關接駁措施可以短期疏導，應付郵輪旅客需求；她建議日後即使未有郵輪泊岸，亦考慮將免費接駁穿梭巴士配套恒常化，便利市民和在市區的遊客到訪，提高碼頭設施使用率。

同時為碼頭商戶之一的楊稱，郵輪碼頭商舖位置的指示較混亂，日後需要改善。對於政府表示將檢討郵輪碼頭定位，她說碼頭旁邊的啟德跑道公園在疫情之前為寵物共享公園，有一定人流，亦帶動碼頭餐飲生意，但疫情期間碼頭用作臨時防疫用途，社區隔離設施至今仍然閒置，盼當局盡快檢討。

她又指很多郵輪外國旅客對外國品牌興趣不大，相信免稅店並非碼頭的定位，建議將本地文創元素引入碼頭，認為大部分旅客來港希望購買本地產品，建議將碼頭定位為「迷你香港」，讓旅客一落船便可感受到香港不同地區的特色。

的士無客離開 商會指情況混亂 另外，政府日前推出包括向的士司機派發50元石油氣現金券等措施改善接駁，結果卻引起大批的士到場等候旅客，很多的士最終白等，空車離開。的士小巴商總會理事長周國強形容當時情況混亂，大批的士進入郵輪碼頭，司機期望接載旅客，但抵港的郵輪不大，碼頭提供的其他交通工具包括穿梭巴士亦太多，反令的士需求大減，結果不少的士沒有載客便離開。

但中午過後船員上岸，又一度有逾30人輪候的士。他認為官員和郵輪碼頭承辦商應與業界溝通，以取得平衡，以免浪費公帑。

碼頭社區隔離設施至今仍然閒置，業界盼當局盡快檢討。 周國強 楊梓呈