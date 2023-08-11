醫健：職場健康：中小企便攜風扇資助最後召集

立秋已過，意味着炎熱的夏天快將過去，秋季即將來臨，但暑氣不會瞬間消失，依然會有一段炎熱天氣，所以也有「秋老虎」之說。在戶外或沒有空調的室內環境工作的僱員，有較高中暑風險。

防僱員中暑 8‧18截止申請 僱主應預先評估僱員工作時的中暑風險因素，並採取控制措施，包括重新編排工作時段、設置遮蔭上蓋、提供通風及散熱設備、用工具協助工作、減輕工作速率或負重等減少體力勞動、提供清涼飲用水並提醒員工適時補充水分，和安排員工休息，例如每工作兩小時安排有10至15分鐘休息，並在工作暑熱警告生效時，按工作環境、已提供的防暑措施和勞動量等再調整休息時間，以減低僱員中暑的風險。

僱員在工作期間若感到不適，如頭暈、頭痛、作嘔，應馬上放下工作到陰涼處休息、飲水和降溫，並通知主管協助。詳情可以參考勞工處《預防工作時中暑指引》或者瀏覽專題網頁。

勞工處及職安局今年再度推出「中小企便攜風扇資助計劃」，有關企業可以最低$40優惠價購買便攜風扇套裝。名額有限，請即申請！截止日期為2023年8月18日。

職業安全健康局

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