電子學習配套 23項目獲資助

【本報訊】香港生產力促進局早前與優質教育基金聯手推展「電子學習配套計劃」，該基金目前分別已預留約2.6億元於資助項目發展，以及約2.4億元於贊助公帑資助學校使用項目成果，至今共23個項目成功獲資助，內容涵蓋人工智能、虛擬實境、擴增實境、大數據、元宇宙等新興技術。生產力局期望，透過計劃提升多個學科的教與學效能，鼓勵和支持教育界繼續以創新科技開發嶄新教學方案，為本地學生裝備未來。

生產力局首席創新總監張梓昌表示，該局會配合《香港創新科技發展藍圖》，鼓勵教育界善用科技，幫助學生裝備未來，提升競爭力，並致力讓教育界及公眾人士認識及接觸更多教育科技（EdTech），為日後制訂教育計劃及推動「智慧校園」提供更多支援。

生產力局說，過去一直與教育界、創科界及工商界保持緊密聯繫，包括舉辦「集思匯」讓各行各業交換意見，集思廣益；以及善用自身優勢，與不同院校、教育機構及科技企業簽署合作協議，推廣EdTech應用等，以提升教師、家長及學生對EdTech的認識及興趣。