竹筍未煮熟榨汁飲用 六旬漢與家傭不適疑中毒

【本報訊】衞生署衞生防護中心正調查一宗懷疑生竹筍中毒的個案，涉及兩名病人，並提醒市民切勿進食未經烹煮的竹筍。個案涉及67歲男子及其50歲女家庭傭工。該名男子於8月8日從美孚一店舖購買新鮮竹筍，女子同日在家中將未經烹煮的竹筍榨汁。

應切成小塊浸泡 徹底烹煮 兩人當日飲用竹筍汁後約10分鐘，出現頭痛、暈眩、心悸、惡心、四肢麻痹和呼吸急促等徵狀。女子的病徵於一小時後消失，並沒有求醫。男子病徵持續並於同日到伊利沙伯醫院急症室求診，毋須入院。兩人情況穩定。衞生防護中心調查仍然繼續進行。

未經烹煮的竹筍含有氰甙，吃下足夠分量未經烹煮的含氰甙植物例如竹筍，可引致中毒。含氰甙的植物應切成小塊，浸泡在水中，並以沸水徹底烹煮後方可供安全食用。市民應避免進食未經烹煮的竹筍，以免中毒。兒童、長者及身體欠佳者等須加倍留意。

天然毒素存在於多種植物，當中有些是人們常吃的食物，包括竹筍。人類急性氰化物中毒的臨床症狀包括呼吸急促、血壓下降、脈搏急促、眩暈、頭痛、胃痛、嘔吐、腹瀉、精神錯亂、顫搐和抽搐。當氰化物攝入量超過個人的解毒上限，可引致氰化物中毒死亡。