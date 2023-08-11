新冠又有新變種 傳播更快入冬更兇

EG.5成美國主流毒株 蔓延中加港錄個案 世界衞生組織於本月9日宣布將正在美國、中國等地傳播的新冠病毒變種株EG.5列為需要留意的變種。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷說，在短短4個星期內，全球EG.5個案由約7.6%上升至17.4%，估計其傳播力較其他XBB變種株為快，但他相信二價疫苗仍有保護力及預防重症的效用。不過，世衞總幹事譚德塞指出，從現有證據顯示，與其他變種株相比，EG.5變種株預料不會對公共衞生構成更大風險。

屬Omicron亞型 世衞警告須留意 EG.5變種株屬變種病毒Omicron的亞型，近期在美國、中國等地傳播。根據美國疾病控制及預防中心（CDC）本月5日公布的數據，美國所有新病毒確診個案中，EG.5變種株佔比從7月22日的約12%增至17%，成為國內最主要的流行變種株，超越了「XBB」變種株。其他國家也都陸續通報驗出EG.5變種株，包括在加拿大，其個案佔比多達36%；而英國每7個確診個案中約有一個是EG.5。

譚德塞表示，新冠病毒出現更危險變種的風險依然存在，有可能導致病例和死亡人數突然增加，所以世衞正追蹤數個變種株，包括把EG.5列為「須留意變種株」。

本港方面，曾祈殷則稱，EG.5屬Omicron變種株下的其中一個成員，直至本月7日，全球有超過50個國家和地區受影響。他又引述世衞稱，EG.5較活躍的地區包括歐洲、美國及西太平洋地區，香港也有個案，故應密切留意臨床上，感染EG.5與其他變種株個案的分別，以及其引發的嚴重及死亡個案會否增加。

呼吸系統科專科醫生梁子超建議在秋季前，本港應盡量就最新的疫苗研發及供應情況，更新市民就疫苗接種的建議，尤其高危群組，有可能仍需要每年接種一至兩次新冠疫苗。

XBB及其亞系仍為本地主流毒株 衞生署表示，根據公共衞生化驗服務處對新冠病毒檢測樣本，以及新冠嚴重和死亡報告個案的樣本基因分析，XBB及其亞系仍為本地主流病毒株，佔有分析結果樣本多於95%，而EG.5佔約5.3%。