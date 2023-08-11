店舖宣傳歌不規管 署方認有灰色地帶

【本報訊】零售商戶均會用擴音器播放音樂，增添店舖生氣，亦有超市於店內不斷重複播放宣傳歌，對員工及顧客或許構成滋擾。有零售業從業員向工會投訴指，宣傳音樂十分「洗腦」，放工後仍出現幻聽，音樂聲量過大亦阻礙聆聽顧客需要，促當局訂立指引。但環保署指，商戶播宣傳歌或不構成噪音滋擾，承認存在灰色地帶。

著名日式超市在港香港開業後，其不斷循環播放的宣傳歌曲令人印象深刻，惹來本地連鎖超市倣效。環保署日前提出禁止街邊店舖使用揚聲器叫賣，但修例範圍只針對公眾地方。而店舖內以揚聲器播放宣傳歌曲亦未必受到規管。環保署首席環境保護主任李志坤指，由於歌曲沒有叫賣成分，因此屬於灰色地帶，歡迎市民於諮詢期內提出意見。

有超市職員反映 精神健康受損 顧客於店內時長較短，或未能感受到宣傳歌曲的威力，但店員感受「最深」。零售及批發從業員協會會務總幹事林志忠表示，經常收到連鎖超市職員反映，超市所播放的歌曲嘈吵，尤其做大型推廣時間，令員工「變相洗腦8至10小時」，十分煩擾，增加其生活壓力，損精神健康。

林又指，有從業員反映，部分超市背景音樂過大時，他們難以聆聽客人的說話，需要請客人提高聲量，阻礙與顧客溝通，影響服務。他期望商家考慮店員感受，調低宣傳音樂聲量，亦宜間中暫停播放音樂，令員工能「耳根清淨」一下，又認為當局應訂立指引，保護從業員精神健康。