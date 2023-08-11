大聲公吸客 街坊斥修例慢半拍

街坊心聲

【本報訊】路過街市，不時會聽見有攤檔使用「大聲公」吆喝叫賣，招攬生意。環境保護署日前建議修例，禁止商販在公眾地方使用揚聲器叫賣，並計劃引入定額罰款。有檔主對修例感到失望，擔心立法後生意額會下跌10%至20%。市民則歡迎修例，認為可有效改善噪音滋擾問題。

有檔主失望 憂生意額再跌 全港各區街市外，攤檔檔主擺放喇叭叫賣的場面並不罕見。本報記者昨日下午到位於大埔的街市觀察，發現有不少檔口在門外放置「大聲公」，循環播放預先錄好的叫賣錄音，不少買菜市民經過早已見怪不怪。

有使用「大聲公」招攬生意的海味檔主羅太認為，「有揚聲器多人買啲」，因好多客人會聽到聲音，知道售價方入店內消費。她對當局擬修例感到失望，因為本港市道經濟已經夠差，若再禁止使用喇叭攬客，擔心生意額或會下跌10%至20%。

但街坊藍小姐表示，平日經過街市已覺得好吵，直指攤檔使用揚聲器並不會增加購物意欲。她對港府修例表示歡迎，惟亦覺得港府做法慢半拍，因街市噪音問題已經持續多年。

市民葉生亦認為檔口使用「大聲公」攬客的做法滋擾，認為會嚴重影響附近居民，「住樓上嗰啲無覺好瞓」。他對港府修例做法坦言「好過無」，期望能真正有效減低噪音滋擾問題。