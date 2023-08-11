喇叭叫賣多年滋擾 執法無招 焦躁爆錶

巡查千次成效曳 擬定額罰款懲違規 冇靈魂政府「懶政」，多年來縱容商戶使用喇叭高聲叫賣，民居及安老院飽受噪音滋擾，焦躁爆錶。環境保護署承認以往針對商業噪音執法成效曳，即使去年巡查逾1,300次，提出170次檢控，商戶繼續開大喇叭「百家爭鳴」。因此，當局打算修訂《噪音管制條例》，最快2025年初禁止店舖及商販在公眾地方用喇叭叫賣，並擬定一萬元定額罰款，針對違例短租舖位。議員批評當局修例歎慢板。

「哈密瓜25蚊一個」，現時路經深水埗、旺角，乃至街市附近，均不難聽到喇叭傳出的叫賣聲，推銷蔬果、鮮肉，以至雜貨、電子產品等。環保署日前發表諮詢文件，建議立法禁止於公眾地方或附近範圍使用喇叭叫賣，相信此舉能直接及更有效管制相關噪音；真人叫喊形式的叫賣則繼續以現時條例管制。

署方收投訴 5年間倍增 環保署首席環境保護主任李志坤昨日於電台解釋，商舖近年以喇叭不斷重複播放預製聲帶叫賣，尤其在荃灣、深水埗、旺角等店舖聚集的黑點愈播愈大聲，出現「鬥大聲」。他指出，環保署接獲店舖叫賣噪音的投訴數字由2017年的197宗，大增至2022年的544宗，而喇叭叫賣聲不但影響行人，亦滋擾位於住宅低層的老人院。

李志坤強調，該署已「用盡權力」，過去多年與其他部門加緊巡查，巡查次數由2017年的600多次，增至2022年的1,300多次，並提出170次檢控，每宗罰款平均約5,000元，屢次違規的店舖董事亦成功被定罪，但投訴數字未見顯著下降。

李續指，尤其部分店舖以短期租約出租，執法人員搜證確認噪音滋擾後，部門須以法院傳票方式檢控涉嫌違例人士，需時要兩至三個月，成功申請傳票後已難以找到商店負責人，因此需增設定額罰款機制，有助提高執法效率。

不過，該署指商場不屬於公眾地方，商場內的店舖使用喇叭叫賣則不受管制，而街邊店舖內使用喇叭叫賣，不論是真人叫賣或播放預製聲帶，聲音都會傳出公眾地方，途人能聽到，故會受規管。至於沒使用揚聲器下真人叫賣，以及使用揚聲器播放音樂等，環保署稱商戶仍受《噪音管制條例》規管，不能構成合理煩擾。

一刀切規管 議員有分歧 立法會環境事務委員會主席葛珮帆坦言，過往經常收到街坊投訴店舖噪音，當局投訴複雜，最終法庭又只罰數千，成效存疑，滋擾無日無之。她批評當局規管過慢，但「遲到好過無到」。她認為，今時今日用喇叭叫賣等於「趕客」，成效已大減，零售業界應找出新方法推銷商品。

批發及零售界議員邵家輝則對一刀切禁商戶用喇叭叫賣有保留。他認為喇叭有助檔主向多人推銷產品，店員又毋須大聲叫喊，舉例在工展會等市集，禁用喇叭將會難以向消費者介紹商品。他又擔心定額罰款罰則太高，會令人感覺香港是「懲罰都市」。

攤檔檔主擺放揚聲器叫賣的場面並不罕見。（袁志豪攝） 邵家輝 大埔多個街市不時會有攤檔使用大聲公吆喝叫賣。（陳德賢攝） 葛珮帆