龍七公：醫院辣手黑心 釀停擺式腐敗

疫情期間曾經出現的眾多會議紛紛暫停舉辦的情況，今年夏季在內地再度出現。這次當然跟疫情無關，而出現的領域也十分集中，那就是──醫療。從中華醫學會到中國非公立醫療機構協會，從陝西省醫學會到廣西醫學會，各類醫學會議、培訓班暫緩暫停舉辦的通知，扎堆發布。其涉及規模之大、數量之多，實屬罕見。

加強監督 堵絕漏洞 奇葩現象的背後，是前所未有的醫療系統反腐風暴。今年首7個月，全國已有近160位醫院院長、黨委書記等被查，其中不乏省市級的大型重點醫院，其數量已超過去年全年總數的兩倍。近7月份就有約30位醫院院長落台。至於副院長、科室主任、部門主管等的數量，更是數倍於此。物傷其類，那些尚在台上的院長們，也是風聲鶴唳，惶惶不安。

這種情形下，很多醫學會議無法正常舉辦，只好告吹。幾年前，山西、江西等曾出現官員集體落台的「塌方式腐敗」。而醫療領域這種令行業會議幾近覆沒的情況，則堪稱是「停擺式腐敗」。其實此類學術會議，不少是掛羊頭賣狗肉。除小量學術活動外，大量醫藥公司藉機編織「交際網」和「圍獵場」，與參會的醫院院長、主任們進行場外利益勾兌。

看病難、教育難和住房難並稱內地民生困境的「3座大山」。老百姓對於醫療腐敗的痛恨，更甚於一些「大老虎」，因為醫療腐敗直接關乎升斗小民的切身利益。在診療、檢查、買藥等各個環節，對患者抽筋剝皮，當成羔羊肆意宰割。妙手仁心變成了辣手黑心。

一些貪腐院長胃口之大令人瞠目結舌。雲南普洱人民醫院院長楊文俊，以3,500多萬元人民幣，採購一台進價1,500萬元的醫療儀器。僅此一項，楊文俊個人就撈取回扣1,600萬元。其餘藥品、器械材料一律照此辦理。上樑不正下樑歪，治病救人的醫院竟變成盤剝百姓的鬼門關。畸高的藥價，最終自然由老百姓承受，加劇了看病貴。除了藥品採購，基建工程也是腐敗重災區。作為全省龍頭的雲南省第一人民醫院院長王天朝，其貪腐受賄總額達逾一億元人民幣，名下有100套房產、100個車位。近在該院住院大樓建設過程中，就收受承包商賄金800萬元。

而每當各類醫學會議舉辦之時，藥品商、建築商等通過「贊助費」送福利，與醫院院長們拉關係，攀交情。這也是各方機構樂此不疲地舉辦醫學會議的原因所在。如今，隨着醫療反腐風暴來襲，油水不再，舉辦會議的熱情也迅速退潮。7月底最新的《刑法》修正案，也增加了對食品藥品、教育醫療等行業行賄犯罪從重懲處的內容，帶來更大震懾。

醫療是最基本的民生之一，具有公共服務產品屬性，尤其是內地醫院大多是公立機構。減少醫療腐敗，必須加強監督制約。諸如楊文俊那樣的天價採購，就直接暴露了監管評估機制的嚴重缺失。切實補齊類似短板，較之重拳反腐，可能更為重要。