冰鑑春秋：台獨金孫與中共同路人

賴清德接受媒體訪問，極力撇清「台獨金孫」的名號，強調幾十年來的台灣獨立運動或民主運動，參與者都非常辛苦、犧牲，就是為了台灣愈來愈好。他認為大家都是台灣的小孩，在台灣的政治上，只有政治金童，不可能有台獨金孫或甚麼金孫之類的，這是在野黨對他貼的標籤。

真的是這樣嗎？只要記憶力不太差的人都知道，「台獨金孫」這名號，是在2019年賴清德突然跳出來要和蔡英文角逐總統提名時出現的，邏輯是李登輝是台灣之父，陳水扁是台灣之子，而承繼他倆台獨精神的賴清德就成了「台獨金孫」。放這話的根本不是甚麼在野黨，而是蔡英文陣營，目的要酸賴清德是個好命金孫，被台獨公嬤們呵護疼惜。

與此做對比的，就是蔡英文陣營將蔡英文比做「綠營媳婦」，認為蔡英文在民進黨最艱困時挺身而出，率領民進黨奪回政權，就像古時候的苦命媳婦，為婆家任勞任怨，最後卻被當作外人看待。藉此凸顯賴清德攔阻蔡英文的連任之路毫無正當性可言，只是被寵壞的金孫在恃寵而驕罷了。

所以，扣賴清德「台獨金孫」這頂帽子的，從頭到尾就是蔡英文！實際上當年蔡英文的側翼網軍還直接把賴清德打成「中共同路人」，但賴清德現在需要蔡英文的支持，當然不敢提這件事，只好把罪過推到在野黨頭上，想要擺脫這個污名。

好笑的是，賴清德不知道是不是太緊張，卻說出台灣沒有金孫，只有政治金童這種奇怪說法。當年有政治金童封號的趙少康，如今都已經73歲了，賴清德自己也63歲，就算能夠再更進一步，和甚麼金童也扯不上毛關係。現代社會要看金童玉女，還是去殯儀館門口比較快一些吧。