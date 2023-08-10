激濁揚清：移英港人喊得一句句

再有移民英國港人拍片訴說移民後生活悽慘，甚至情緒失控，在鏡頭前爆喊，又謂很想回港，但連一萬數千元的機票也覺肉赤。只能說移民好與壞，有如腳下頂趾鞋，騙得了別人，騙不到自己。

這位據悉移英已兩年半的港女，片段中「有車有狗」，照理說應非搵朝唔得晚的移民個案了。惟財政狀況對移民人士雖然重要，但苦無辦法融入新環境，便不是一個能夠用錢擺平的問題。上述移民人士指早前座駕被當地人開車門撞到，卻反被對方辱罵，報警也不獲受理。類似的生活瑣碎事疊加累積，令她感到無助與無力，即使很努力去習慣新生活，嘗試融入和喜歡這個新地方，卻「始終辦不到」，直言情緒被推到崩潰臨界點，只覺得英國很差勁，「為甚麼我好像愈來愈不喜歡這裏，愈了解這個地方便愈覺討厭」。

關於英國警方的處事手法，約半年前有撐暴商人自爆座駕停泊在倫敦某停車場時遇劫，報警後24小時內獲回覆：「對不起，我們沒有足夠證據及線索，你的案件調查已終止。」當賊匪作案也被「對不起」處理，港女說的車門碰撞遭到冷待，根本不令人意外。既然迄今為止，只見有移英港人鬧爆當地警隊表現未如理想，卻不見有人敢向辛偉誠政府要求解散警隊，那麼，移英人士除了要習慣英國的高通脹、糟糕的天氣、刻板的生活，還得提防賊匪與小心車輛碰撞，精神壓力可想而知，還好眼淚可抒發一時的鬱悶。

上述「哭泣女」自言：「頂得一日得一日，未死都要繼續捱，不管是香港英國都一樣。」此言差矣。中國人向來有「人離鄉賤、猛虎不及地頭蟲」等經驗之談，移民人士卻偏要領教外國人對移民港人有多反轉豬肚，當中除了逢中必反外，其實也體現了一份實驗與歷險的撞板精神。