筆下風雲：台積電被用完即棄

「護台神山」台積電在半逼半誘之下，去年底前赴美國亞利桑那州設廠，當時還有總統拜登前來祝賀一番。然而，美國的職場文化、工人質素、僱傭條文跟台灣南轅北轍，台積電很快就遇到前所未有的難題，新廠量產時間不得不從2024年初推遲至2025年。董事長劉德音歸咎於當地缺乏足夠技術工人，但旋即被工會怒嗆，指台積電只是為引進外勞搵藉口。

聽到這樣的消息，一點也不令人意外。歐美言必稱人權，工會勢力極大，跟亞洲尤其中國人的文化截然不同。中國人大多刻苦耐勞，即使加班也沒有怨言，惟美國人做事則依足規矩，一板一眼，而且骨子裏看不起黃種人，台積電美國廠便經常傳出美國工人不聽台灣工程師支笛的消息。創辦人張忠謀甚至說過，台積電在當地只是「昂貴浪費又白忙一場」，可謂不幸而言中。

但這怨得誰呢？蔡英文政府不保護台灣龍頭企業利益，反而忙不迭配合美國政府將「護台神山」雙手奉送；台積電到美國設廠之前，又有沒有跟台灣及美國政府談妥條件確保自身利益？現在既被蔡政府出賣，又被拜登政府焗上轎，潑出去的水還如何收回來？

再說，台積電在美國的麻煩陸續有來。該公司原安排500名台灣技術人員到美國「救火」，但工會大力阻撓，批評此舉違背為美國創造工作機會的承諾，要求聯邦參議員和眾議員攔下簽證。與此同時，在極度缺人之下，台積電惟有與當地社區學院推出產學合作計劃，學員只要培訓10天就有機會獲錄取，年薪約200萬元新台幣，既無經驗又推高成本。

過了海就是神仙。蔡英文已經向拜登交了差，當然不理會台積電死活。拜登也是一樣，讓製造業回來後便關人個關。