強詞有理：妄想偏執

中國汽車產業發展迅猛，一躍成為全球最大汽車出口國，今年上半年出口214萬輛，超過日本的202萬輛，這在過去是不可想像的。中國汽車出口急增的主要動力是新能源汽車一枝獨秀，在全球追求減碳目標的情況下，具備電動車技術和市場優勢的中國，理所當然佔據全球領先地位。然而，木秀於林，風必摧之，中國電動車技術以及相關產業鏈的領先優勢，顯然又引起西方國家羨慕忌妒恨，各種唱衰和抹黑的言論不絕於耳。

有英國媒體引述政府高官稱，英國憂慮進口的中國電動汽車可能用作間諜工具，收集大量資訊，包括數據、錄音及影像片段，甚至可能用於繪製敏感地區或軍事基地的地圖，同時容易受到遠程干擾而無法使用云云。這種奇談怪論令人忍俊不禁，美國特斯拉電動車賣遍中國各地，中國人從來不擔心被收集大量數據，也不擔心被繪製敏感地區或軍事基地地圖，而當中國電動車開始進軍海外，西方國家就有這樣那樣的憂慮，這究竟是甚麼心態？他們的自信都丟到哪裏去了？

有一種病態叫偏執狂，又稱妄想症，是一種具有極度焦慮及恐懼特性的思考方式，開始以被害妄想為主，然後出現誇大妄想，兩種妄想互相影響。有些西方人大概就是患了此病，一時被害妄想，一時誇大妄想，以致整天疑神疑鬼，草木皆兵。早前有美國官員指中國起重機可能成為間諜工具，現在輪到英國官員擔心中國電動車可能用作間諜工具，兩種腔調何其相似，又何其可笑。

一向自信又傲慢的美西方，自從患上「華為恐懼症」之後，不僅漸漸失去自信，而且神經兮兮。凡是來自中國的東西，都可能被視為國家安全的威脅，5G設備、手機、無人機、起重機、電動車等等，甚至連一個偶然飄至的民間氣象氣球也被視為間諜工具，要勞煩美軍出動先進戰機和導彈對付，再這樣下去，美西方遲早把自己嚇死，根本不用中國出手。

有人質疑，美國作為世界唯一超級霸權，為何如此缺乏安全感？其實自大源於自卑，美國到處耀武揚威，賣弄實力，恰恰證明這是一個極度缺乏安全感的國家。一個真正的武功高手往往深藏不露，只有那些沒有底氣的人才需要張牙舞爪。美國不是沒有實力，只是面對中國崛起而變得愈來愈沒有自信，愈來愈心虛膽怯。