坦言集：尼日爾啟示

西非洲尼日爾的政變，是中西非地區2020年來的第七次政變，反映當地政治形勢的動亂不穩，涉及為撒哈拉沙漠以南的薩赫勒地區，橫跨非洲中部。這裏主要是法國前殖民地，法國擁有強大的勢力。駐軍、金融的貨幣政策、經貿的關係、法語為主的語言文化，仍然有着法國強大的殖民主義影響。與不少前殖民地的非洲國家一樣，經濟長期落後，社會與政治不穩。

北非的顏色革命帶來差不多北非所有國家都陷入內戰和動亂。外國武器在黑市上氾濫，造就了伊斯蘭教極端主義組織的發展，且與中東的阿蓋德組織、伊斯蘭國聯合起來。法國及美國因而聯手合作在當地追擊恐怖主義，兩國加強駐軍鎮壓，也同時支持地區內的政府走民主道路，可惜效果不好。民主政府多貪污腐敗，施政不力，美法駐軍亦無法消滅恐怖主義活動。

社會與政治危機促成了多國的軍事政變，可它們不是美國與西方主催的顏色革命，反而可說是反西方（包括西方支持的民主政府）的本土革命。軍隊作為最組織化的全國性體系，與國家的利益緊密相連，不同於買辦式的工商利益。後者多依賴法國與西方的支持，利益不在本土扎根，與國家整體利益有所衝突。

軍隊政變是典型的本地社會對國家混亂不安的反應。叛變的多是中層乃至低層軍官，與經濟與政治的精英有着巨大的差異，更能反映中下層社會的利益與訴求。於是，馬里、布基納法索以至尼日爾的軍事政變甚至連成一體，共同的反法國駐軍、反法國在當地的新舊殖民主義。

在尼日爾政變受到西方恐嚇，要讓西方扶持的西非經濟共同體出而鎮壓，馬里和布基納法索公開宣稱會助尼日爾反擊任何武裝干預，幾內亞也支持尼日爾政變。尼日爾軍政府更與俄僱傭兵組織瓦格納合作，後者已在中非協助不少當地政府鞏固政權。這樣的發展大有可能使西非的軍政府與中非國家等在瓦格納（和俄國）的協助下形成廣大的反殖民主義反西方的陣營，非洲大陸政治便會大變。

中國的經援已使非洲各國親近中國，政治上也偏向俄羅斯，與橫跨中東、北非的阿拉伯國家再連接起來，歐美殖民主義的勢力將根本地被驅趕。去掉西方破壞性的干預，非洲在中俄協助下可以重建政治社會穩定，推進經濟增長，恢復殖民主義之前的發展。