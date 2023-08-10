政情：段崇智玩消失 何俊賢問定「榮休」禮物

中文大學校長段崇智以病假為由，繼續缺席上周有關立法會審議改組校董會嘅草案委員會會議，激到班議員紮紮跳。

雖然中大已提早同段崇智續約，但漁農界議員何俊賢似乎唔多睇好佢可以做到任滿，喺社交平台貼文問「第時段校長嘅「榮休」禮物。 你們又會送甚麼？」

中大生都被拖落水 呢個Post出咗冇耐，就有好多網民留言。有網民語帶嘲諷話「睇佢咁病得，捱得到退休嗎？」有網民更直言「榮休？ 炒魷才對！ 」唔少網民亦鬧爆段崇智，有留言話「有咩校長咪有咩學生，做嘢都不負責任」；另有留言就話「校長教壞學生，逃避責任時，就用病假。唔怪得有議員話，大學校長比不上一個幼稚園校長。」睇到呢啲留言都知網民仍然氣憤難平。

講到送乜嘢「榮休」禮物？網民嘅建議林林總總，有人話送「中大懦夫」牌匾、厚顏無恥面懵膏、燉冬菇加烏蠅、潛水怕屈機同滾水蛋等等，有網民仲話到時要燒炮仗同舞龍舞獅，送走啲邪嘢衰氣喎。

其實，好多網民直情話唔會送禮物，咁高佬賢會送乜嘢？佢竟然話「我都唔會買。只是激發吓大家想像力而已。」