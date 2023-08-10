政情：荃灣海濱除臭低效 陳恒鑌嘆有排搞

海濱長廊係畀市民賞景、休閒嘅地方，但荃灣市民卻飽受臭味困擾多年。議員陳恒鑌前日喺網上貼文話曾經同政府多個部門視察荃灣海濱，唔知係咪巧合，環境及生態局尋日亦喺社交媒體貼文交代除臭嘅工作進展，究竟成效係點？陳恒鑌話同做好仲有較遠距離。

荃灣海濱有臭味嘅主要原因，其實係污水喉管錯駁至雨水系統，令污水直接排入大海。有議員曾建議用生物方法淨化海水，喺近海養蠔過濾污染物，但當局認為效用不大，故未獲採納。

陳恒鑌前日喺社交平台貼文，講番之前為咗處理海濱除臭，同多個政府部門去視察過，喺鄉村安裝排污系統同處理舊區喉管錯駁，又預告當局計劃今年會就旱季截流器向立法會申請撥款。

錯駁喉管需修復替換 呢篇貼文出咗之後，環境及生態局尋日亦喺網上貼文，講荃灣區渠管污染源調查同修復，跟住好似數白欖咁，話由舊年開始檢查超過500次沙井，喺雨水沙井安裝CCTV嚟監察雨水沙井中有冇污水流動，再配合聲納探測船等新技術加快識別污染源，期間發現咗70宗污水渠錯駁個案，由渠務署同屋宇署跟進，現時部分錯駁已被修復，堵截污染物流入港灣，又話局方推動業主糾正樓宇錯駁，修復同更換老舊嘅公共渠管。

咁講，無非係話當局已經做咗嘢，但有冇實效，市民感受先最實在。陳恒鑌話依家荃灣全面開展淨化海港計劃，減少咗50%嘅硫化氫，即係臭味來源，街坊反映情況有改善，而旱季截流器可以將兩條大渠出海嘅水淨化後先排出去，相信可以徹底解決污水問題。不過，佢坦言同做好仲有較遠距離，特別係從源頭堵截污染，話仲努力緊喎。

雖則政府會喺稍後向立法會就建旱季截流器申請撥款，但係早前有荃灣居民對興建有關設施嘅選址不滿，依家仲停留喺區議會討論嘅階段，唔知點收科？

話時話，舊年發表嘅施政報告話要喺2024年底前，將荃灣同其他重點地區排水口嘅污染量減少一半，荃灣都有阻滯，其他區域情況唔知點，究竟係咪可以按時達標，真係要拭目以待嘞！

陳恒鑌