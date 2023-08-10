2假難民趁醉打劫 苦主25萬財物被竊

藉攙扶犯案 終同落網 假難民蠶食政府公帑，更不停作奸犯科殃民自肥，為本港帶來嚴重治安問題。港島區在過去周末，接連發生3宗街頭盜竊案，賊夥專門針對醉酒人士，趁他們坐在街頭歇息時，主動趨前「扮好人」，再藉攙扶事主時落手，案中受害人共損失值逾25萬元財物。執法部門經深入調查後，於前日拘捕兩名非洲假難民，初步相信他們是朋友關係，至最近數周始狼狽為奸出動「搵食」。

上周六及本周日凌晨，執法部門接獲3宗針對醉酒人士的街頭盜竊案，案中受害人在灣仔區及中區的娛樂場所消遣後，離開時感到醉酒不適，分別坐在銅鑼灣羅素街、灣仔軒尼詩道近堅拿道西天橋，以及中環雲咸街的路旁休息。期間，有兩名外籍男子主動上前慰問及攙扶苦主，並乘機盜走他們身上的手錶、手機及錢包等財物，總值超過25萬元。

被捕者屬朋友關係 由於接二連三發生同類盜竊案，執法部門懷疑是同一賊夥所為，事後翻查案發現場一帶閉路電視錄影片段，以及作出分析調查後，最後鎖定懷疑涉案人士身份。至本周二，人員在灣仔區及尖沙咀區，以涉嫌「盜竊」拘捕兩名男子，年齡分別26歲及31歲。被捕人士分別是非洲利比亞籍和坦桑尼亞籍，俱持「行街紙」留港，彼此屬朋友關係，估計是在最近數周起始四出犯案，他們隨即被帶走扣留調查。

執法部門相信，行動已瓦解一個活躍區內的犯罪集團。調查人員呼籲市民外出消遣時，要留意酒精對身體的影響，如果不勝酒力致狀況欠佳，應該要求朋友陪同，避免單獨離開；酒吧及餐飲業界人士亦要留意客人離開時的情況，如有需要，應適時提供協助。