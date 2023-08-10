識別900幢未遵令驗樓 當局再研介入維修

【本報訊】舊樓石屎剝落情況頻生，日前旺角及灣仔分別再發生石屎跌落行人路事故，幸而無人受傷。發展局局長甯漢豪稱，旺角新興大廈石屎剝落事故，經屋宇署初步調查之後，發現原因在樓宇維修期間，承建商拆物料後沒有妥善處理；而當局亦正與業界商討合作，以加快協助私樓業主維修進度，並再次重申，法例有要求業主在屋宇署發出驗樓令後要跟從及維修，否則屬於違法行為。

修葺進度慢 年內或檢控 屋宇署已識別約900幢未遵辦驗樓通知，並且未委聘驗樓人員的舊樓，在經風險評估後，會再考慮介入維修，及後將向業主追討相關費用，她希望屋宇署短期內交代進展；市區重建局和屋宇署亦正合作，檢視如何加快審批樓宇更新資助和協助大廈招標的工作。

她又稱，屋宇署定期與不同學會保持溝通，相關學會亦不斷向公眾及業主教育，並協助當局對目標樓宇進行風險評估。現有數千幢樓宇未遵辦驗樓通知，部分大廈已完成驗樓但未展開修葺工程，屋宇署會向業主發信，提醒如果工程進度不理想，或未有具體計劃，屋宇署年底會考慮檢控；若有業主冥頑不靈，大廈亦存有很大事故風險，署方不會等待到年底才檢控。