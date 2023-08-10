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伊院婦誕嬰後失蹤 列虐兒案
【本報訊】昨日下午3時許，執法部門接獲油麻地加士居道30號伊利沙伯醫院護士報案，指一名姓劉（33歲）女子，於本周二在醫院誕下嬰兒後，在昨日下午離開病房後便不知所終。執法人員接報到場了解，經初步調查後，把案件列作「虐兒」，並根據女事主的登記資料及住址，聯絡其親友了解情況。
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