城大4學者獲研資局撥款2860萬元

研究包括腦疾藥物開發

該校獲高級研究學者計劃資助的學者包括神經科學系教授賀菊方、材料科學及工程學系教授Andrey L. Rogach及支春義，而該校生物醫學工程學系教授于欣格則獲研究學者計劃資助。賀菊方研究大腦前額皮質的前扣帶迴皮層，該區域是認知中心，以直接或間接途徑整合與調節整個大腦的活動。他預測前額葉皮層會對聽覺皮層及顳葉內側的內嗅皮層起調節作用，其研究將擴展醫學界對學習及記憶的理解，開發治療腦部疾病的潛在藥物。Rogach的研究領域是實際光電應用，探索提升低帶隙半導體納米晶性能的方法與機制，這種納米晶在近紅外及中紅外範圍內具有窄帶間或帶內的光激過渡。他計劃透過與等離激元金屬陣列的相互作用來達致研究目標。