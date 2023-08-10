搗黃大仙工廈毒品倉 檢貨值838萬拘17歲黑青
【本報訊】東九龍總區執法部門，早前根據線報及經調查後，於本周一傍晚約6時展開反毒品行動，突擊搜查黃大仙彩虹道一工廈單位，搜出總值約838萬元的懷疑毒品，包括60包共重約35公斤的大麻花、351克氯胺酮（俗稱K仔），以及可再封膠袋、電子磅及真空包裝機等懷疑毒品包裝工具。人員當場拘捕一名報稱無業、疑有黑幫背景的17歲青年。被捕人士已被扣留調查，稍後會被暫控一項「販運危險藥物」罪。
集團數千元誘管理工場
調查人員指出，被捕青年被販毒集團以數千元報酬利誘，負責管理該個毒品包裝工場和分銷倉庫，相信行動已阻截該批毒品流入市場。執法部門會繼續追查毒品來源及分銷網絡，以及背後操控販毒的集團成員身份，不排除會有更多人被捕。
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