搗黃大仙工廈毒品倉 檢貨值838萬拘17歲黑青

【本報訊】東九龍總區執法部門，早前根據線報及經調查後，於本周一傍晚約6時展開反毒品行動，突擊搜查黃大仙彩虹道一工廈單位，搜出總值約838萬元的懷疑毒品，包括60包共重約35公斤的大麻花、351克氯胺酮（俗稱K仔），以及可再封膠袋、電子磅及真空包裝機等懷疑毒品包裝工具。人員當場拘捕一名報稱無業、疑有黑幫背景的17歲青年。被捕人士已被扣留調查，稍後會被暫控一項「販運危險藥物」罪。