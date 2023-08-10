雲咸街非禮醉娃兼拍片 30歲清潔工判囚10個月

【本報訊】男子於去年萬聖節前夕，在中環見到一名女子飲醉酒失去知覺，趁機帶她到雲咸街一大廈梯間涉嫌非禮她，包括摸胸接吻及對她自瀆，期間更用手機拍下不雅片段。被告早前承認一項非禮罪及兩項非法拍攝或觀察私密部位罪，昨日於東區裁判法院接受判刑。裁判官嚴斥被告趁女事主飲酒無反抗能力之下犯案，情節令人厭惡，判予阻嚇刑罰是必須，判被告3罪共入獄10個月。

涉案30歲被告林鈞豪，報稱清潔工，控罪指他於2022年10月30日，在中環雲咸街33號LKF Tower10樓後樓梯非禮女事主Ｘ；他另被控於同日同一地點後樓梯，兩度拍攝Ｘ的私密部位，而情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會以上所描述的行為是否獲得Ｘ的同意。案情提及，被告警誡下說「係我一時鹹濕，先揸個女仔個波同埋錫佢嘴同埋向佢打飛機，畀次機會喇。」

認為蘭桂坊女子較開放 裁判官判刑時指，報告顯示被告認為現身蘭桂坊的女子是比較開放，反映被告悔意流於表面，須判處阻嚇性刑罰，以防止被告重犯。裁判官以12個月監禁為非禮量刑起點，6個月監禁為其餘兩項非法拍攝罪的量刑起點，因被告認罪，同時顧及量刑整體性，總刑期為10個月。案件編號：ESCC 2161/2022