聯招放榜 兩女超狀港大讀醫 中大錄取逾200尖子

大學聯合招生昨日放榜。今年摘得7科5**的狀元只有4名，人數創歷年新低，而香港大學則取錄了其中兩名「狀元」，以及近半的「榜眼」（6科5**）和「探花」（5科5**）。來自聖保羅男女中學的「超級狀元」古冰心和德望學校女狀元鄭苡晴，同樣入讀港大醫科，她們均對醫學院新推出的「傑出醫科學人」計劃感興趣，希望有更多海外交流機會。而今年港大錄取了超過四成共102名成績屬全港頂尖1%的考生，港大醫科收生平均分達最佳6科成績45分。至於中大醫學院亦不遑多讓，錄取了逾200名文憑試尖子。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，估計今年港大錄取聯招與非聯招的學生比例為7比3；另有約55名學生屬彈性收生。而今年和聯招課程收生成績理想，當中商學院課程尤其突出，「工商管理學士（國際商業及環球管理）」課程平均最佳6科成績為45.58分，是同類課程的所有聯招課程之冠。

而港大今年透過「校長推薦計劃」及「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）的學生共約250名，比去年多近兩成，當中包括4名「榜眼」及「探花」。嚴志堅表示，港大醫科今年錄取約150名學生，其中就有22名是經SNDAS錄取，另有130多名是經聯招錄取，嚴指SNDAS並無名額限制，相信未來循該途徑收生會愈來愈多；而港大實施多年的精英運動員推薦計劃，則取錄了19名學生。

古冰心盼參與海外人道救援 港大醫科今年錄取了兩名本屆女狀元，兩女均表明對「傑出醫科學人」計劃感興趣，因計劃可助兼得內外全科醫學士及醫學研究碩士兩個學位。古冰心表示希望日後在大學可增加更多海外交流機會，並嘗試參與海外人道救援服務；而鄭苡晴則指希望未來體驗更多研究工作，但大學一年級會努力平衡學業和玩樂，希望可嘗試「上莊」拓展個人興趣。

中文大學方面，今年亦錄取逾一半全港頭百名成績優異學生入學，其中超過八成的學生選擇修讀中大醫學院醫科。在2023/24年的聯招中，全港共有339名文憑試尖子成功報讀醫科，而其中有207名被錄取到中大醫學院，佔醫科學額的70%。

以文憑試最佳六科成績，5**等於8.5分、5*等於7分、5等於5.5分換算，全港考獲七科46分或以上報讀醫科的考生中，近70%選擇入讀中大醫學院；最低收生分數為40.5分，最高收生分數為51分；而環球醫學連續10年成為全港收生成績中位數最高分的學科，7科成績中位數為46.5分。

中大醫學院院長陳家亮表示，選擇入讀中大醫學院的文憑試考生成績繼續保持極高水平，而透過聯招收生比例也維持在70%，反映中大醫學院的教研質素繼續受學界、家長及社會歡迎和認同。中大醫學院將繼續盡心栽培每位入讀中大醫科的同學，裝備他們成為才德兼備的醫生，回應香港以至全球醫療系統的需要。