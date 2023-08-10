斥培訓機師不足 大削薪津 國泰工會探討工業行動

【本報訊】本港航空業持續復甦下，國泰航空今年首半年業績轉虧為盈，惟由國泰機師組成的香港航空機組人員協會反映，目前國泰運載能力已恢復至疫前超過一半水平，惟國泰並無培訓足夠機師，且大幅削減重返機師薪津。工會指，昨日已就採取工業行動尋求法律意見。

需多650機師 運力始復疫前 協會昨日發表的聲明提到，國泰目前需多650名機師，才能將營運能力恢復至疫情前水平。惟今年初以來，國泰僅培訓約100名機師，而挽留現有機師、招聘新機師仍面對挑戰。協會指，世界各地航空公司，正大幅提高待遇搶機師。惟近期重返國泰的機師，薪酬已較過去削減四分之一，而在疫情期間未被指派工作的機師，薪酬減幅多達60％，津貼亦被削減一半。

協會又指，一如過去沙士、金融海嘯的情況，國泰機師一直準備協助資方應對挑戰。但自2020年國泰實施薪酬削減以來，資方與協會並無進行「任何有意義的接觸」。協會擔心，國泰未有正視機師問題，或對香港作為全球航空樞紐的前景構成影響。