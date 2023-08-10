亞洲最大型貓迷博覽會 8‧25一連三日會展舉行

【本報訊】一眾「貓奴」將有好去處！灣仔會展由本月25日起一連三日舉辦亞洲最大型貓主題博覽「香港貓迷博覽會」，場內設有各種以貓為主題的展區及文創市集，更雲集中西藝術作品的貓藝廊，包括特製的《百貓圖》，入場只需30元，便可一睹眾「主子」齊集場面！除舉辦博覽，主辦單位昨日亦發布調查結果，發現「貓奴」們每月開支按年增加將近20%。

國畫《百貓圖》 全長10米 由逾3,000個「貓包」組成、高5.5米的「平安貓山」，各具獨特形態的貓貓潮流藝術玩具，參與貓迷博覽會的市民都能親身看到。主辦單位表示，今屆博覽會吸引130間參展商參展，並提供超過300個展位，是亞洲最大型的貓主題展覽，預料3日展期能吸引15萬人次入場。會場只接受貓隻進場，入場人士不可攜帶其他動物，所有入場貓隻必須持有針卡並以貓繩牽引，或放置於寵物專用的籠、袋或車中並繫上牽引繩，而每位入場人士只可攜帶一隻寵物。

貓迷博覽會內設有各種主題的展區，包括貓迷文創市集、貓迷潮玩館及雲集中西藝術作品的貓藝廊。其中，「貓藝廊」將展出國畫大師李玉凱親筆繪製的貓卷軸國畫《百貓圖》，全長10米，展現貓的不同形態。展區亦會展示其他8個不同風格藝術家的作品，而貓藝廊藝術作品收入的10%會將捐贈予愛護動物機構。展會亦有貓迷講座，將邀請貓界名人跟貓咪養貓之人分享與貓咪之間的故事。

另外，主辦單位今年訪問約2,000人，發現養貓人士中逾40%人飼養一隻貓，每月平均飼養貓隻花費為1,495元，較去年的1,253元增加近20%。主辦單位表示，香港寵物市場規模龐大，以一隻貓每月平均消費1,495元計算，市場規模逾1.5億元。