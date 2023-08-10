人間妖域遍布黑的 各界怒斥促加強打擊

蘭桂坊去銅鑼灣 車資$60索價$200 香港劣質的士服務又醜出國際，最近有內地旅客分享，中環蘭桂坊遍布「黑的」，拒載和濫收車資情況猖獗，前往銅鑼灣本應只需車資約60元，但黑的竟開天索價要求200元，較貴2.3倍。相關片段目前在內地網絡影音分享平台瘋傳，已錄得逾22萬點讚和2.3萬次轉發。本港的士業及議員批評做法離譜，要求港府加強打擊，並支持引入的司機違例記分制，加強阻嚇性。

內地旅客中招 拍片上網瘋傳 據影片所見，早前一對內地男女在晚上打算搭的士，由俗稱「人間妖域」的中環蘭桂坊前往銅鑼灣酒店，他們截車4次，全部的士司機均無按咪錶收費。他們參考網上地圖資訊，該車程約5公里，估計的士車費60元左右，惟首3位的士司機開價200元，甚至當二人開聲嫌貴時更揚長而去。最終，最後一位的士司機開價100元，該對男女只好屈就上車。

該對男女在影片尾段強調，拍片並非要抹黑香港的士司機，但希望「能夠更加規範，讓不管來自於內地的遊客、本港的消費者和外國人士，都有一種更好的旅遊體驗」。

的士小巴商總會理事長周國強批評，司機濫收車資做法離譜，建議容許警方以簡易治罪條例發告票，檢控濫收車資或拒載揀客的司機，而毋須經法庭傳召旅客上庭作證，才能加強阻嚇力，否則「黑的」只會有恃無恐，容易影響整個行業形象。

「樹大有枯枝」 議員撐扣分制 身兼的士服務質素委員會成員的議員李鎮強指，曾多次要求執法部門多「放蛇」執法，打擊蘭桂坊「黑的」問題。他形容的士業界「樹大有枯枝」，夜更司機搵食困難但不代表能濫收車資，強調濫收車資和兜路均屬違法。他又指，當局正商議引入的士司機扣分制，建議下濫收車資扣10分，干犯兩次扣滿15分即會釘牌，認為懲罰具阻嚇力，支持有關措施。

不過，議員張欣宇早前質疑，引入司機違例記分制、的士車隊管理制度，未必有效改善其服務，除非能加強投訴處理。他指，今年3月一名遊客搭的士從機場前往北角，遭濫收600元車資，但他跟進至今仍未有結果，憂事件會不了了之。

文化體育及旅遊局長楊潤雄回應指，港府對的士濫收車資問題態度明確，不論旅客或本地居民，都不應該發生。他相信，執法部門會採取適當行動打擊。他指，相信大部分的士司機會依法，盼業界堅守香港作為好客之都，勿被一小撮人影響形象。