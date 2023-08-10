遊樂場樣辦化 議員：唔好畀康文署搞

【本報訊】現時康樂及文化事務署負責管理超過670個戶外遊樂場，但被外界批評設計單一，難以吸引兒童玩樂，並且管理不善。有政黨要求政府在政策層面優化對公共遊樂場設施的管理檢視採購機制，讓更多承辦商可以參與公共遊樂空間改善工程。有議員更直指戶外遊樂場「最好唔好畀康文署搞」，批評康文署公園一式一樣，令公園欠缺吸引力，又指部分遊樂場維修拖延多時，建議在合約條款中加入考慮。

為方便維修管理，本港公共兒童遊樂場設施主要以組合式設計。有政黨昨日召開記者會，指出現時有不少新穎設計，但因為康文署採用舊標準審視新設計，令新型設施的公園無法落實，最終所有設計千篇一律，該黨促請政府建立公共遊樂空間社區參與機制，並改善康文署現時管理公園指引。

斥承建商拖延維修 議員顏汶羽直指康文署不應進行公園設計，「最好唔好畀康文署搞，淨係畀佢管」，形容康文署的設計「鐵板一塊」。他解釋，因康文署在針對公園的指引上管得太細，「連個顏色都管埋」，令香港出現「樣辦式嘅遊樂場」，建議康文署效法其他有營運戶外遊樂場的部門，如發展局、渠務署等，以與時並進的方式營運公園。

早前亦有報道指出，多個公共遊樂場設施維修時間不合理地長。顏汶羽指目前不少遊樂場一出現損毀，康文署和房委會便立即對遊樂場進行圍封，動輒禁用數月至半年，使基層市民長期無法使用。他指康文署轄下的遊樂場的承建商合約按年計算，導致遊樂場出現損毀時，有承建商「拖得就拖」，影響服務質素，要求改善合約安排。

另一議員林琳則批評現時全港18區公共遊樂場分布和兒童人均遊樂場面積不均，當中人均遊樂場面積最高的為中西區，平均為0.55平方米，而最低則為沙田區平均只有0.22平方米，在這個情況下無能力帶兒童到質素較好的付費室內遊樂場的基層家庭只有「硬食」。