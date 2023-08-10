理大生煽動分裂量刑上訴 終院押後判

【本報訊】理工大學男生呂世瑜被指在網上發布危害國家安全的貼文，涉違反國安法被捕。他早前在區院承認煽動他人分裂國家罪，原審法官以5年半監禁作量刑起點，最終將他判囚5年。呂不服刑期提出上訴，上訴庭去年11月維持原判。呂不服並往終院提出終極上訴，是次亦為首次挑戰涉違反國安法案件的量刑指引之上訴案。這宗終極上訴案昨於終院開庭審理，經控辯雙方陳詞後，終院法官將案押後裁決。

質疑囚5年以上是否強制 上訴人呂世瑜（26歲），上訴一方提出須終院釐定的法律觀點為《港區國安法》第21條，提及案件中「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑」，該如何恰當詮釋，特別是判監5年以上是否屬強制性？該如何恰當詮釋《港區國安法》第33條提及有3項可作減刑的因素，如無一符合，是否有任何其他求情因素可作減刑。

上訴一方昨在庭上指，如將條文演繹為情節嚴重的必須要判處監禁5年或以上，會對被告做成不公。上訴人律師舉例指，有兩名被告被控違反《港區國安法》之控罪及案件情節相同，即使其中一人充分顯示悔意，甚或曾救過他人性命；另一人則毫無悔意，但同樣判處情節嚴重級別的最低監禁5年之刑期，做法是明顯不公。律師又指該規定會令法官判刑時處境兩難，因不知如何在判刑反映求情因素，如為符合規定而提高量刑起點再減刑，做法並不正確。

終院法官林文瀚提出質疑指，如人大常委會立法原意不是要劃分不同程度的嚴重性之判刑，何以要分成兩級制。上訴一方則稱，可視乎不同因素把最終刑期於該級別的最高或最低刑期調整。

律政司一方陳詞時，則以謀殺案為例子，指考慮到案件嚴重性，不論情節法官都一律判處謀殺案被告終身監禁。控方引述上訴庭案例指，法庭就國安法案件判刑時要有阻嚇力，達到懲治及防範之目的，要與求情因素平衡，因此情節嚴重的最低判刑必須要監禁5年。

■案件編號：FACC 7/2023