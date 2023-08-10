高院拒禁制黑暴歌 律政司指法官犯錯

【本報訊】與反修例事件有關的歌曲《願榮光歸香港》，近年於各個平台傳播，律政司司長於今年6月入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾人士具煽動意圖下，在任何平台傳播該歌曲，危害國家安全。原訟庭法官陳健強上月駁回律政司申請，令律政司再敗一仗。律政司於周一（7日）表示已提出上訴，並於昨天將申請上訴許可的草擬通知書於政府網頁張貼，並夾附其草擬上訴理據。據該草擬理據指，陳官在法律上犯錯，並沒有把國家安全事宜凌駕於其他考慮。律政司又指陳官錯誤認為，頒發臨時禁制令並無實際效用。有關的上訴許可申請，仍待法院排期處理。

上訴人律政司司長。據該份草擬上訴理據指，維護國家安全屬於最為重要的事情，法庭應切實有效防範、制止和懲治相關危害國家安全的行為和活動。律政司指陳官在拒絕發出臨時禁制令時，卻沒有就此點給予凌駕性的比重，而是錯誤使用不涉及國家案件的相稱性測試，故屬於法律上犯錯。

促遵從行政機關判斷 律政司又指行政長官已發出證明書，指要求禁制的行為，是涉國家安全範圍；陳官考慮是否發出臨時禁制令時，應對該證明書給予絕對比重，並要遵從行政機關的判斷。

就陳官指《港區國安法》已就相關行為有相關的刑事控罪，認為頒發禁制令沒有實際作用，律政司認為陳官是用了錯誤及嚴重的測試去衡量，並沒有考慮到禁制令可有效地協助《港區國安法》的執行。律政司亦指陳官忽略考慮涉案歌曲，被有心人用作煽動暴亂及分裂國家，且會利用去侮辱國歌而發布，禁制令可作為有效的制止方法。