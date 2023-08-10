55前員工追薪424萬 《蘋果》敗訴

停刊逾2年 拖糧官非連連 壹傳媒黎智英旗下的《蘋果日報》（下稱蘋果）於2021年6月24日停刊，壹傳媒有限公司則在同年12月15日被法庭頒令清盤，蘋果停刊後爆出欠薪風波。大批蘋果前員工入稟勞資審裁處，民事追討欠薪、代通知金、遣散費等。當中22名申索人的案件昨於法庭獲判勝訴，涉及款項逾177萬元；而法庭周二（8日）亦裁定33名申索人的案件勝訴，涉及款項約247萬元。勞審處連續兩日處理的蘋果前員工追薪案，涉及款項共約424萬元，雖然員工獲勝訴，但實際金錢到手仍是遙遙無期。

蘋果前員工追薪案昨於勞資審裁處開庭，22名申索人分為8宗案件處理，被告均是蘋果日報有限公司。申索人所追討的款項包括欠薪、有薪假、代通知金、年終酬金、加班費等，合共涉款1,777,125元。由於蘋果一方沒有公司代表到庭，署理主任審裁官沈其亮裁定22名申索人全部勝訴。而勞資審裁處周二亦審理涉及34名蘋果前員工的案件，審裁官裁定當中33人勝訴，涉及款項約247萬元，餘下一名申索人因與蘋果沒有合約，而自行撤回訴訟。

黎智英涉違國安 9月開審 蘋果於2021年6月底停刊，其資金則被時任保安局局長按《國安法》，自2021年凍結至今，故此前員工追討欠薪雖獲勝訴，但最終金錢能否到手則難以預計。

蘋果除了捲入欠薪風波外，亦涉及違反國安法正待審理。該案涉及4名被告，包括黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。眾被告被控串謀勾結外國勢力危害國家安全及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物等共3罪，定於9月25日開審，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰一同審理，估計需時83天，並會在8月18日進行審前覆核。這宗高等法院原訟庭的案件，正式開審時會移師至西九龍法院審理。

4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。前者指4名被告在2019年4月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層串謀發布煽動刊物；後者則指4名被告於2020年7月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

黎智英另被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指他在2020年7月1日至2021年2月15日期間，在港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。