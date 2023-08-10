新意網上訴得直逾年 促科技園作兩項跟進

香港科技園公司（科技園）處理「分租投訴」的工作繼續備受關注。新意網發聲明表示，樂見科技園終於在上月就上訴庭的裁決開誠布公地作出回應，並促請科技園作出兩項跟進，包括委任獨立有公信力的第三方機構進行全面審核，以及要求所有創新園租戶的董事簽署具法律效力的聲明，承諾不會進行分租，若違約將被終止租約，董事亦有機會承擔法律責任。新意網期望公共資源能用得其所，以推動香港的創科發展。

委任獨立機構審核營運 新意網表示，科技園作為推動香港創科發展的大旗手，兼獲取大量公帑，行事必須公平公正，更應展示超卓的執行能力。為釋除公眾疑慮，確保公共資源用得其所，促請科技園作出兩項跟進。第一項跟進是促請科技園委任獨立有公信力的第三方機構，就創新園內營運者的營運模式及狀況進行全面審核，以杜絕違規經營或違反租約條款的情況，若科技園認為合適，可通過政府委任相關官方機構如申訴專員或審計署進行調查。新意網又認為，如科技園繼續沿用過往的巡查方法，不會解決問題，近年多宗案件已足證違規情況及巡查工作充滿挑戰。

要求租戶董事簽署聲明 第二項跟進為要求所有創新園租戶的董事簽署具法律效力的聲明文件，承諾不會進行違規行為包括分租活動，一旦租戶被發現違反租約，科技園應立即終止其租約，相關董事更應被追究法律責任，並謂此安排對各租戶來說着實為最基本和合理的要求，因他們正享用政府大量公帑資助。

翻查資料，新意網2018年入稟法院申請司法覆核，指科技園涉容許旗下將軍澳工業邨（現稱創新園）數據中心的營辦商違規分租，上訴庭於去年5月底判新意網上訴得直，指科技園錯誤理解其創新園租賃限制政策中的佔用限制，並指示科技園重新審視新意網的投訴。科技園上月表示會加強巡查創新園租戶，確保他們符合租約條款。

新意網認為，國家《十四五規劃綱要》明確支持香港建設成國際創新科技中心，故建議並非出於自身企業利益的考慮，事件亦非純粹商業糾紛。新意網深信，此事件關乎香港能否有效實踐國家對香港發展創新科技的託付和願望，而公平的競爭環境對香港的創科發展極為重要，公營機構必須設置有效的機制確保公共資源不被濫用，科技園更不能浪費或濫用政府資源。新意網期望科技園能與業界積極同心，一起為建設香港創科事業而努力。