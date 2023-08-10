器官捐贈數少 當局指前線醫護會以身作則

【本報訊】醫院管理局在伊利沙伯醫院舉辦器官捐贈推廣座談會，醫務衞生局表示，香港目前有超過2,600名器官衰竭病人正在等待器官移植，但每年遺體捐贈者卻只有數十個。受新冠疫情影響，近年更有下降的趨勢，器官供應遠遠追不上需求。因此，當局正積極與內地有關單位探討建立恒常器官移植互助機制，期望可以透過跨境互助為兩地患者帶來更多重生的機會。

當局又稱，器官捐贈是挽救生命的無私大愛行為，深信前線醫護人員必定會以身作則，支持器官捐贈，並鼓勵親友到中央器官捐贈登記名冊登記器官捐贈。此外，政府亦十分支持醫管局加強員工培訓，鞏固醫護人員在推動器官捐贈和移植工作上的角色，讓他們發揮更積極的作用，共同營造支持器官捐贈登記的環境，從而提高整體社會對器官捐贈的支持。