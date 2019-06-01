醫健：老有所醫：生物符號醫學角度看癌症

癌症原來也是大腦神經信號病！美國癌症研究協會（AACR）雜誌「癌症新發現」2019-06-01出版「癌症的神經生物學」一文，總結了近十多年由於檢驗癌細胞周圍神經的研究發現，癌細胞通過釋放神經營養因子誘導腫瘤微環境中的神經生長，反過來神經釋放神經遞質激活癌症生長和傳播。交感神經通過釋放去甲腎上腺素驅動腫瘤血管增生供給更多養分給癌細胞，副交感神經刺激癌症幹細胞。

有趣的是，最近的證據表明副交感神經最終可以抑制腫瘤進展，即大腦神經每秒鐘無意識可以加速或抑制癌症。2013年有研究表明，主腦壓力（本）可以開啟體內主基因ATF3影響免疫系統導致癌症擴散（末）。生物醫藥分類制度獎勵研究發展新物質治後果而不是研究治本，引導腫瘤專科醫生服務重點，例如試新藥幫助下游基因，卻忽略總制基因。在壓力習以為正常的物質主義世俗社會文化信念下，護士和輔助醫療行業用靜觀冥想等方法幫助紓緩癌症患者有意識的壓力，卻或無意識正常地讓病人潛意識壓力繼續影響癌症。

知識是力量，醫治人類偏見，改變命理。古人王陽明說心即理，心理即是物理，物理神經電波是生命物質變動的理由。新的研究表明，醫生的言語和儀式會引起患者大腦線路中分子和細胞的變化，從而將醫患關係和心理治療置於神經生物學領域。

生物符號醫學（Biosemiotic Medicine 2016）是通過醫生教練反思新的科學知識，腦袋軟件升級，新神經線路信號主導細胞行為，使患者建立自信腦製藥自療，適用於所有病的新方法，訓練一步步累積主腦神經變化，或化為自以為無可能的神迹效果。神經累積帶來神迹，它必要與正常醫學物質介入融合考慮，所以要醫生主導，目的是毋須用太多物質來達到相同結果。有強烈主觀情緒、因習得無力（learned helplessness）感覺而深信尋依賴信物科技做主才安心而失去終身學習態度的人效果較慢。

張錦暉醫生 研究生物符號醫學、大腦可塑性、深度個人成長

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