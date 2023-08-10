今年首5個月逾千二宗網騙投資 涉款逾6億

【本報訊】今次瓦解的跨境假結婚犯罪集團，利用網上招聘及網上情緣手法「氹人落疊」。本港近年網上騙案數字不斷上升，根據執法部門數字，今年1至5月接獲逾1.5萬宗詐騙案，較去年同期升近六成，其中網上騙案佔整體約75%，涉款約15.8億元。有會計公司老闆墮網上投資騙案，被「愛郎」氹投資，最終損失2,700萬元，痛失畢生積蓄及將物業「二按」之餘，亦欠下親友及財務公司債項。

今年首5個月的詐騙案中，以網上騙案為主，當中2,369宗為釣魚騙案，涉款4,980萬元；1,243宗網上投資騙案，涉款6.24億元；1,820宗網上求職騙案，涉款3.7億元。同期損失最多的網上投資騙案，受害者為一名54歲會計公司女老闆，於去年初在社交媒體結識騙徒，及後轉用即時通訊軟件繼續聊天，發展成網上戀人。她經愛郎介紹下安裝一個投資平台，在去年7月至10月期間按指示，分數十次將1,000多萬元存入指定戶口，當她想提款時，愛郎又以不同藉口鼓勵繼續投資，結果她又投資了1,000多萬元。到今年初她再想提款，愛郎便失聯。

受害人最細18歲 最大80歲 同期，投資騙案受害者最年輕的為18歲，最年長的80歲；由小學至碩士、清潔工人至專業證券從業員，不同學歷及工作背景的人士都中招，有證券從業員5月報案，墮投資騙案失152萬元，同月有女清潔工墮網戀投資騙案，損失120萬元。作曲、編曲家及音樂監製伍仲衡亦分享指，有親友收過騙徒電話，指其子干犯刑事案件，要繳付保釋金，幸好該親友不懂得用電子轉帳，到銀行排兩個小時隊轉帳，期間揭發事件。

近日亦有騙徒利用Carousell買賣平台，假冒客戶服務員傳私訊予用戶，訛稱用戶涉嫌進行可疑活動，要求轉移至即時通訊平台繼續溝通，其後假客服以用戶需要簽署「金流保障服務」等藉口，要求用戶透過轉數快轉帳數千元保證金以解鎖帳戶。短短一周內，執法部門已接報至少10宗使用上述手法行騙的案件，單一案件損失高達2.5萬元。