假結婚宗數按年飆88％

【本報訊】不時有人利用假結婚手段來港居留，截至今年2月底，2022/23年度入境處就有關假結婚而作出調查的案件有420宗，較2021/22年度的223宗，大升88%。同期，入境處就該420宗假結婚個案共拘捕506人，有59人被定罪。被定罪的人士包括57名香港居民及兩名非香港居民。

提防求職陷阱 高級入境事務主任（調查行動）陳展康昨表示，入境處一直十分關注非本地居民透過與香港居民假結婚以騙取香港居留身份的犯罪活動，強調入境處會繼續大力打擊相關非法活動。任何人士如以欺詐手段取得香港居民身份，將會被依法取消其留港資格及身份證，涉案人士最後亦會被遣返原居地。他提醒市民，特別是年輕人，必須提防求職陷阱，透過網上平台求職或交友時更需時刻提高警覺。

根據現行香港法例，任何人士如向入境處職員作出虛假申述乃屬違法，一經定罪，最高罰款為港幣15萬元及入獄14年，協助及教唆者同罪。任何人士為促致達成婚姻或取得關於結婚的證明書或許可證，明知而故意作出虛假誓言或作出或簽署虛假聲明乃屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁7年及罰款。而干犯串謀欺詐罪行，一經定罪，最高亦可被判監禁14年。