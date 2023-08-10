入境處破逾40宗跨境假結婚 涉款500萬男主腦落網

以求職招徠 模擬婚禮試當真 有跨境假結婚犯罪集團涉嫌在網上以高薪作招徠，招聘「婚禮統籌顧問」、「婚禮助手」，訛稱會安排實習培訓並模擬婚禮，實質假戲真做，安排求職者與內地人「真結婚」。入境處估計，集團在2017年至2019年期間安排了40多宗假結婚，涉款逾500多萬港元。其中有兩港女更是墮網戀騙案，在同一名港男要求下，與內地人假結婚。入境處瓦解了該犯罪集團，至今拘捕49人，包括集團男主腦。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

入境處至今拘捕了15男34女（25至50歲），包括35名港人及14名內地人，主要來自廣東和福建。

其中調查行動組昨早進行代號「獵影」行動，突擊搜查了屯門及慈雲山兩個住宅單位，拘捕了一名29歲港男及一名27歲港女，兩人為情侶關係，均報稱無業，該港男相信為集團主腦，其女友則涉嫌有份參與假結婚。

高級入境事務主任（調查行動）陳展康表示，入境處早前經情報分析及調查，發現了2017年至2019年期間，有40多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，經深入調查後，鎖定了相關假結婚集團。調查顯示，集團相當熟悉內地婚姻登記的安排。集團先在社交平台刊登廣告，以招聘「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」等職位為名，以年輕女士為目標，廣告內列明「女士優先」。在今次被捕的35名港人中，八成為30歲以下女士。

報酬利誘事主氹上當 集團騙取求職者個人資料後，訛稱提供實習培訓，了解婚禮不同步驟及手續，誘使求職者到內地模擬自己婚禮，當求職者以為一切都是「試位」及實習，其實犯罪集團是「試當真」。而參與假結婚的內地人，事後可以結婚證件等來港申請探親簽注及定居香港。當有求職者會在過程中起疑，集團便會以可觀的報酬利誘求職者，部分人在半推半就情況下參與了假結婚勾當，他們的報酬一般3萬至5萬元。

調查亦發現，被捕人士中有兩名港女是墮網上情緣騙局。兩女早前經交友平台認識同一名港男，發展成情侶關係，及後「男友」分別以償還欠債及籌備婚禮為由，誘使兩女參與假結婚勾當，從而獲得報酬。兩位女子假結婚後未能收到報酬，最終亦與所謂「男朋友」失去聯絡。