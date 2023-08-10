小巴及客車業申輸入1600司機 料下月完成審批

【本報訊】本港多個行業出現人手短缺，當中運輸業青黃不接，政府早前推出的「行業輸入勞工計劃」，批准輸入最多兩萬名外勞，當中小巴及客車司機共佔1,700個名額。運輸及物流局表示，截至本周二下午5時，「運輸業輸入勞工計劃——公共小巴/客車行業」共收到118名客運營業證持證人輸入大約1,600名司機的申請。運輸及物流局、運輸署與勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，將會審批相關申請，料9月下旬完成。

局方：會保障本地勞工 當局表示，運輸署會透過計劃下設立的持份者諮詢小組，諮詢勞資雙方的意見，而跨部門聯絡小組會繼續把關，在保障本地勞工就業的前提下，適度容許業界輸入司機。

此外，局方指，運輸署會視乎本地駕駛考試的考生人數，在不影響考試的前提下，提供額外的考試時段，盡快為外勞司機分批進行駕駛考試。局方預計外勞司機由接受駕駛訓練、職前課程至完成駕駛考試，需時約一個月。